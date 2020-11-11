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В Омске экстренно назначили новых руководителей консульства Казахстана

В Омске экстренно назначили новых руководителей консульства Казахстана

11 ноября 2020, 12:28
Фото: mbei.nrw
На сайте консульства Казахстана в Омске появились новые имена руководителей. Бывшие глава ведомства Эрик Сугурбеков и консул Сакен Тауекел покинули ведомство.

Новые главы консульства имеют большой дипломатический опыт работы. Руководителем консульства Казахстана в Омске назначен Ырыскали Дауренбек. В 2015 году он занимал пост директора департамента консульской службы МИД Республики Казахстан и выполнял консульскую работу в Германии.

По консульским вопросам главным в учреждении стал Айбек Канапинов. Известно, что он уже работал под началом Дауренбека – они оба входили в состав казахстанской участковой избирательной комиссии № 292 в Омске.

Отметим, что с сайта консульства пропали должности «консул» и «вице-консул», теперь их заменяют «руководитель» и «по консульским вопросам». Еще в минувший вторник, 10 ноября 2020 года, Логично предположить, что это означает временный характер должностей дипломатов.

Скриншот сайта консульства от 11 ноябряСкриншот сайта консульства от 11 ноября
Скриншот сайта консульства от 10 ноябряСкриншот сайта консульства от 10 ноября
Скриншот сайта консульства от 11 ноября
Фото: "Город55"

Предыдущие консул Эрик Сугурбеков и вице-консул Сакен Тауекел, предположительно, были уволены со своих постов в связи с чередой скандалов. Так, Тауекела узнали в одном из участников истории с пьяным вождением в августе 2020 года, а Сугурбеков, по данным Telegram-каналов, мог организовать в Омске «семейный бизнес» по предоставлению услуг гражданам Казахстана, пытающимся отказаться от гражданства соседней страны.

В Омске под предводительством местного предпринимателя Максима Савостьянова может работать целая сеть «помогаек» - людей, помогающих казахстанцам за вознаграждение пробиться сквозь бюрокартические барьеры омского консульства. Подробнее об этом Город55 рассказывал в материале «Из-за чего ушел в отставку консул Казахстана в Омске».

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