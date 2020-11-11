В Омске экстренно назначили новых руководителей консульства Казахстана

Предыдущие консул Эрик Сугурбеков и вице-консул Сакен Тауекел, предположительно, были уволены со своих постов в связи с чередой скандалов. Так, Тауекела узнали в одном из участников истории с пьяным вождением в августе 2020 года, а Сугурбеков, по данным Telegram-каналов, мог организовать в Омске «семейный бизнес» по предоставлению услуг гражданам Казахстана, пытающимся отказаться от гражданства соседней страны.