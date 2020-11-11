В Омске экстренно назначили новых руководителей консульства Казахстана

Новые главы консульства имеют большой дипломатический опыт работы. Руководителем консульства Казахстана в Омске назначен Ырыскали Дауренбек. В 2015 году он занимал пост директора департамента консульской службы МИД Республики Казахстан и выполнял консульскую работу в Германии.
По консульским вопросам главным в учреждении стал Айбек Канапинов. Известно, что он уже работал под началом Дауренбека – они оба входили в состав казахстанской участковой избирательной комиссии № 292 в Омске.
Отметим, что с сайта консульства пропали должности «консул» и «вице-консул», теперь их заменяют «руководитель» и «по консульским вопросам». Еще в минувший вторник, 10 ноября 2020 года, Логично предположить, что это означает временный характер должностей дипломатов.
Предыдущие консул Эрик Сугурбеков и вице-консул Сакен Тауекел, предположительно, были уволены со своих постов в связи с чередой скандалов. Так, Тауекела узнали в одном из участников истории с пьяным вождением в августе 2020 года, а Сугурбеков, по данным Telegram-каналов, мог организовать в Омске «семейный бизнес» по предоставлению услуг гражданам Казахстана, пытающимся отказаться от гражданства соседней страны.
В Омске под предводительством местного предпринимателя Максима Савостьянова может работать целая сеть «помогаек» - людей, помогающих казахстанцам за вознаграждение пробиться сквозь бюрокартические барьеры омского консульства. Подробнее об этом Город55 рассказывал в материале «Из-за чего ушел в отставку консул Казахстана в Омске».