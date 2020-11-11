Три района Омской области наградят за развитие туризма

Решение о распределении средств принято 11 ноября во время заседания правительства региона. В список вошли три района. Предусмотрено выделение 20 тысяч рублей Муромцевскому району, 30 тысяч рублей – Большереченскому и 50 тысяч – Москаленскому району.
Средства выделены в рамках реализации государственной программы Омской области «Развитие культуры и туризма».
Лучшим признали маршруты «Эколето на Ленево» в Муромцево, «Соленое озеро Омского Прииртышья» в Москаленском районе и «Сибирские владения Деда Мороза» в Большеречье. Средства нужно потратить на дальнейшее развитие маршрутов.