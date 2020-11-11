Три острые новости среды про омские скандалы, отставки и дефицит лекарств

Новость №3. Проблема дефицита лекарств в омских аптеках по-прежнему актуальна. Представитель одной из сетей рассказал о техническом сбое в системе маркировки препаратов, из-за которого некоторые аптеки завалены коробками с необходимыми омичам лекарствами, но не могут их продавать.