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Три острые новости среды про омские скандалы, отставки и дефицит лекарств

Три острые новости среды про омские скандалы, отставки и дефицит лекарств

11 ноября 2020, 21:29
Фото: Медиахолдинг1Mi
Итоги дня — версия Города55.

Новость №1. Анастасия Малова и Георгий Бутаев официально покинули омский Минздрав. Решение было принято на заседании регионального правительства. Чиновники были назначены на свои должности по инициативе теперь уже бывшей главы ведомства Ирины Солдатовой.

Новость №2. На сайте консульства Казахстана в Омске появились имена новых руководителей: главой консульства назначен Ырыскали Дауренбек, главным по консульским вопросам стал Айбек Канапинов. Предыдущих консула Эрика Сугурбекова и вице-консула Сакена Тауекела, предположительно, уволили после череды скандалов.

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Новость №3. Проблема дефицита лекарств в омских аптеках по-прежнему актуальна. Представитель одной из сетей рассказал о техническом сбое в системе маркировки препаратов, из-за которого некоторые аптеки завалены коробками с необходимыми омичам лекарствами, но не могут их продавать.

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