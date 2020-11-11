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Почти 20 тысяч россиян заразились коронавирусом

Почти 20 тысяч россиян заразились коронавирусом

11 ноября 2020, 14:40
Фото: Медиахолдинг1Mi
За сутки скончались 432 жителя страны с COVID-19. Такова статистика федерального оперштаба.

По данным на 11 ноября, за сутки в России выявлен 19851 новый случай COVID-19. Общее число заболевших за время пандемии - 1 836 960. Скончались за сутки 432 жителя страны, за все время болезнь унесла 31593 жизни. Выздоровели за сутки 18616 россиян, всего вылечились 1 369 357 пациентов.

Больше всего новых заболевших в Москве: здесь поставили 4477 диагнозов. Далее следует Санкт-Петербург, где зафиксировали 1574 новых заболевших. На третьем месте – Московская область и 701 новый случай. В Омской области за сутки диагноз подтвердился у 225 человек. За время пандемии заболели 18124 жителя региона.

#Новости#Коронавирус COVID-19#Общество
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