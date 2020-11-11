Почти 20 тысяч россиян заразились коронавирусом

По данным на 11 ноября, за сутки в России выявлен 19851 новый случай COVID-19. Общее число заболевших за время пандемии - 1 836 960. Скончались за сутки 432 жителя страны, за все время болезнь унесла 31593 жизни. Выздоровели за сутки 18616 россиян, всего вылечились 1 369 357 пациентов.
Больше всего новых заболевших в Москве: здесь поставили 4477 диагнозов. Далее следует Санкт-Петербург, где зафиксировали 1574 новых заболевших. На третьем месте – Московская область и 701 новый случай. В Омской области за сутки диагноз подтвердился у 225 человек. За время пандемии заболели 18124 жителя региона.