Почти 20 тысяч россиян заразились коронавирусом

Больше всего новых заболевших в Москве: здесь поставили 4477 диагнозов. Далее следует Санкт-Петербург, где зафиксировали 1574 новых заболевших. На третьем месте – Московская область и 701 новый случай. В Омской области за сутки диагноз подтвердился у 225 человек. За время пандемии заболели 18124 жителя региона.