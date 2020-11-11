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Перед уходом с поста главы Минэнерго Новак оставил «прощальный подарок» Газпрому

Перед уходом с поста главы Минэнерго Новак оставил «прощальный подарок» Газпрому

11 ноября 2020, 15:41
Фото: Медиахолдинг1Mi
В последние дни своей работы на посту главы Минэнерго Александр Новак, готовившийся к повышению до премьер-министра, сделал интересное заявление относительно утвержденной президентом программы газификации регионов. О возможных последствиях рассуждают «Новые известия».

Как отметил Новак, в ближайшие 10 лет на газификацию потребуется 1,915 трлн рублей. По мнению министра, воплощение этих целей за счет одного Газпрома повлечет за собой выпадание бюджетных доходов, а значит, нужны дополнительные источники финансирования. Кроме того, Новак предложил включить уровень газификации в список ключевых показателей при оценке эффективности глав регионов.

Ранее Алексей Миллер отмечал, что на первую часть программы (до 2025 года) Газпром готов выделить чуть более половины необходимой суммы — 526 млрд рублей. Предполагается, что до 2025 года уровень газификации будет повышен с 70,1% до 83%.

Для сравнения, с 2005 по 2019 год на газификацию страны направили 361,1 млрд рублей, повысив ее уровень с 53,3% до 70,1%. Было проложено 2000 газопроводов общей протяжённостью 34 тыс. км. При этом вложения в иные проекты — к примеру, магистральный газопровод «Сила Сибири» для поставок газа из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона — были куда более значительными. Так, 1 км «Силы Сибири» требовал 509,5 млн рублей (общая протяженность — 2159 км), а 1 км газопроводов внутри России — 10,62 млн рублей.

Благодаря «прощальному подарку» Новака прибавка 1 процента к уровню газификации будет стоить 148,5 млрд рублей. Ранее эта сумма составляла 21,5 млрд рублей. Изменения имеют все шансы пробудить интерес со стороны Газпрома к газификации «простых смертных».

«У Газпрома есть своя дочерняя компания Газстройпром, выполняющая роль „мегаподрядчика“ — стройка идёт через неё, и абы кто со стороны контракт на работы не получит. Инвестиции в газификацию регионов, без сомнений, возрастут. Даже взлетят. И это позволит и самому Газпрому, и чиновникам отчитываться об ударных темпах работы, ведь у нас объём освоенных денег — главное мерило успешности. А люди… Если повезёт, то у кого-то газ даже появится, но лишь у каждого третьего из ожидающих этого блага цивилизации», — подытоживают аналитики издания.

#Новости#Деньги#Газпром#Газификация#Общество
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