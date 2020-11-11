Перед уходом с поста главы Минэнерго Новак оставил «прощальный подарок» Газпрому

«У Газпрома есть своя дочерняя компания Газстройпром, выполняющая роль „мегаподрядчика“ — стройка идёт через неё, и абы кто со стороны контракт на работы не получит. Инвестиции в газификацию регионов, без сомнений, возрастут. Даже взлетят. И это позволит и самому Газпрому, и чиновникам отчитываться об ударных темпах работы, ведь у нас объём освоенных денег — главное мерило успешности. А люди… Если повезёт, то у кого-то газ даже появится, но лишь у каждого третьего из ожидающих этого блага цивилизации», — подытоживают аналитики издания.