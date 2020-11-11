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Омск попал в десятку городов с самыми скандальными жителями

Омск попал в десятку городов с самыми скандальными жителями

11 ноября 2020, 20:48
Фото: Медиахолдинг1Mi
Первое место в рейтинге самых конфликтных городов России занял Челябинск. Результаты свежего исследования обнародовало агентство Zoom Market.

В ноябре агентство маркетинговых исследований Zoom Market провело опрос среди 3 тысяч респондентов в 25 городах. Участников спрашивали, могут ли они назвать себя конфликтными людьми, часто ли они ругаются с незнакомцами, избегают ли конфликтов.

Выяснилось, что 56% опрошенных нередко сознательно избегают конфликтов. Часто ругаются с незнакомцами 19% респондентов. В 37% случаев такие конфликты происходят на дороге между водителями, в 29% - в общественном транспорте, в 23% - в магазинах и на рынках. Всего 9% участников опроса признались, что считают себя конфликтными людьми.

В тройку лидеров городов с самыми конфликтными жителями вошли Челябинск, Краснодар и Пермь. Далее следуют Махачкала и Тольятти. Омск оказался на шестом месте. Кроме того, в десятку попали Ростов-на-Дону, Уфа, Брянск и Екатеринбург. Культурная столица разместилась на 18 месте, а Москва – на 25.

#Новости#Опрос#Общество
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