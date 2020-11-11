Омск попал в десятку городов с самыми скандальными жителями

Выяснилось, что 56% опрошенных нередко сознательно избегают конфликтов. Часто ругаются с незнакомцами 19% респондентов. В 37% случаев такие конфликты происходят на дороге между водителями, в 29% - в общественном транспорте, в 23% - в магазинах и на рынках. Всего 9% участников опроса признались, что считают себя конфликтными людьми.