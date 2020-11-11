Настоящая зима. В Омской области на следующей неделе похолодает почти до -20 градусов

По данным сайта «Гисметео», в ближайшие две недели в Омске установятся минусовые температуры. Особенно серьезное похолодание придется на конец следующей недели.
Во вторник, 17 ноября, температура воздуха опустится до -6…-10 градусов. Ожидается снег и сильный ветер до 14 м/с. Затем с каждым днем будет становиться все холоднее.
Так, в среду, 18 ноября, столбик термометра покажет -10…-13 градусов, а в четверг, 19 ноября, температура воздуха опустится до -12…-16 градусов. В пятницу, 20 ноября, омичей ждет рекордное похолодание.
Столбик термометра опустится до -14…-17 градусов. К счастью, сильного ветра не будет, его скорость не будет превышать 4 м/с. Возможен небольшой снег.