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Настоящая зима. В Омской области на следующей неделе похолодает почти до -20 градусов

Настоящая зима. В Омской области на следующей неделе похолодает почти до -20 градусов

11 ноября 2020, 13:52
Фото: Медиахолдинг1Mi
На следующей неделе в Омске установятся минусовые температуры, сообщается на сайте «Гисметео». Холоднее всего будет в пятницу.

По данным сайта «Гисметео», в ближайшие две недели в Омске установятся минусовые температуры. Особенно серьезное похолодание придется на конец следующей недели.

Во вторник, 17 ноября, температура воздуха опустится до -6…-10 градусов. Ожидается снег и сильный ветер до 14 м/с. Затем с каждым днем будет становиться все холоднее.

Так, в среду, 18 ноября, столбик термометра покажет -10…-13 градусов, а в четверг, 19 ноября, температура воздуха опустится до -12…-16 градусов. В пятницу, 20 ноября, омичей ждет рекордное похолодание.

Столбик термометра опустится до -14…-17 градусов. К счастью, сильного ветра не будет, его скорость не будет превышать 4 м/с. Возможен небольшой снег.

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