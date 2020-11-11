Крики в темноте. Омичка отпугнула пьяного рецидивиста силой голоса

Омичка рассказала полицейским, что мужчина подошел к ней сзади, схватил за талию, приставил к горлу нож и заставил отдать все ценности и наличные. Девушку возмутило поведение нападавшего, и она устроила с ним борьбу. Сначала она проигрывала: мужчина повалил ее на землю, вырвал пакет с продуктами и попытался забрать телефон.