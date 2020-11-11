Крики в темноте. Омичка отпугнула пьяного рецидивиста силой голоса

Девушка позвонила в полицию в 21:30 и сообщила, что на нее напал неизвестный, но сбежал, испугавшись свидетелей. Старший участковый прибыл на место, догнал злоумышленника на соседней улице и доставил в отдел полиции.
Омичка рассказала полицейским, что мужчина подошел к ней сзади, схватил за талию, приставил к горлу нож и заставил отдать все ценности и наличные. Девушку возмутило поведение нападавшего, и она устроила с ним борьбу. Сначала она проигрывала: мужчина повалил ее на землю, вырвал пакет с продуктами и попытался забрать телефон.
В этот момент омичка увидела велосипедиста, закричала и побежала к нему. Нападавший испугался очевидцев нападения и сбежал, а девушка позвонила в полицию.
У задержанного мужчины нашли похищенное у омички имущество, а также нож, которым он угрожал девушке. Омич объяснил, что утром выпил алкоголь, а вечером решил выйти на «охоту». Знакомых мужчина не встретил, но заметил хрупкую девушку, которая шла по безлюдной улице вечером.
На омича, который уже восемь раз привлекался к ответственности за кражи, грабежи, причинение вреда здоровью, угрозу убийством и незаконное проникновение в жилище, завели уголовное дело по ст. 162 УК РФ «Разбой». Сейчас решается вопрос о мере пресечения, сообщили в полиции.