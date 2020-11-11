Аэропорт имени Егора Летова остается в Омской области

Ранее, согласно документам, аэродром располагался на землях сельхозназначения, из-за чего транспортная прокуратура запретила использование взлетно-посадочной полосы.
Теперь решением регионального минимущества земельный участок, который занимает аэродром, переведен в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта и земель иного специального назначения для размещения посадочной площадки, что снимает действовавшие ограничения.
Как пояснил Городу55 владелец аэродрома «Поповка» Александр Анисимов, через две-три недели после завершения бумажных процедур аэродром сможет начать полноценную работу.
«Теперь я в Омске остаюсь железобетонно. В ближайшее время пригласим прессу на аэродром. Покажем воочию, что здесь есть, какие ангары, постройки, какие самолеты стоят. У нас есть на что посмотреть — 16 самолетов на аэродроме. Я планирую здесь сделать учебный центр по подготовке, переподготовке пилотов малых воздушных судов. Также в планах ежегодные мероприятия — авиашоу и рок-фестиваль памяти Егора Летова. Будем поднимать все предварительные договоренности, которые были ранее по поводу рок-фестиваля», — рассказал Анисимов.
Напомним, летом 2019 года по требованию местных жителей, посчитавших, что площадка используется незаконно и предназначена для сельскохозяйственных нужд, транспортный прокурор закрыл аэродром для эксплуатации.
Надзорное ведомство тогда установило, что взлетная полоса размещена вопреки требованиям действующего законодательства.