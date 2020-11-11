Аэропорт имени Егора Летова остается в Омской области

«Теперь я в Омске остаюсь железобетонно. В ближайшее время пригласим прессу на аэродром. Покажем воочию, что здесь есть, какие ангары, постройки, какие самолеты стоят. У нас есть на что посмотреть — 16 самолетов на аэродроме. Я планирую здесь сделать учебный центр по подготовке, переподготовке пилотов малых воздушных судов. Также в планах ежегодные мероприятия — авиашоу и рок-фестиваль памяти Егора Летова. Будем поднимать все предварительные договоренности, которые были ранее по поводу рок-фестиваля», — рассказал Анисимов.