«Аэрофлот» проиграл апелляцию о выплате 29 млн рублей вдове омского пилота

Во время рассмотрения апелляции юрист «Аэрофлота» Светлана Есипова настаивала на том, что пилот Дамир Ахметов умер «естественной смертью». В качестве нового аргумента она заявила, что в момент смерти он не управлял самолетом, а значит не имеет права на выплаты.
«Судом первой инстанции превышены полномочия — дано неверное толкование коллективного договора. В момент смерти пилот находился без сознания и не мог выполнять свои рабочие обязанности», — приводит издание слова Есиповой.
Адвокат вдовы пилота Виталий Кириченко напомнил представителю «Аэрофлота», что Дамир Ахметов почувствовал недомогание именно за штурвалом. Ранее адвокат авиакомпании уже заявляла, что омич умер в салоне, а не в кабине пилотов, и потому его семья не имеет права на компенсацию.
Судья Омского облсуда Ирина Магденко оставила решение Кировского райсуда без изменений. Согласно ему, «Аэрофлот» должен выплатить семье погибшего пилота Дамира Ахметова 29.7 млн рублей.