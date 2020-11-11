«Аэрофлот» проиграл апелляцию о выплате 29 млн рублей вдове омского пилота

Во время рассмотрения апелляции юрист «Аэрофлота» Светлана Есипова настаивала на том, что пилот Дамир Ахметов умер «естественной смертью». В качестве нового аргумента она заявила, что в момент смерти он не управлял самолетом, а значит не имеет права на выплаты.