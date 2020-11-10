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В Омске заведующий отделением детской больницы незаконно брал деньги за операции

В Омске заведующий отделением детской больницы незаконно брал деньги за операции

10 ноября 2020, 09:21
Фото: Медиахолдинг1Mi
За пару лет обвиняемый совершил 35 преступлений и незаконно заработал 175 тыс рублей, сообщает прокуратура Омской области.

Заместитель прокурора Омской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заведующего хирургическим отделением Городской детской клинической больницы № 3. Он обвиняется в совершении 35 преступлений по статье «Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения».

По версии следствия, фигурант уголовного дела в 2018–2019 годах обманом получал деньги от представителей несовершеннолетних пациентов на проведение операций. Примечательно, что эти операции он должен был проводить бесплатно.

Общая сумма незаконно полученных средств составила 175 тыс рублей. Обвиняемый не признал свою вину. Уголовное дело готовят для передачи в Советский районный суд Омска.

#Новости#Мошенничество#Омск сегодня#Общество
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