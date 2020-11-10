В Омске наказали работодателя, уволившего сотрудницу за прогул

Девушка обратилась в суд и сообщила, что индивидуальный предприниматель уволил ее за прогул. Она посчитала, что он сделал это незаконно, и суд встал на ее сторону. Не сообщается, действительно ли девушка прогуляла свой рабочий день, но работодателя обязали восстановить ее на работу.