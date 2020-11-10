В Омске наказали работодателя, уволившего сотрудницу за прогул

Девушка обратилась в суд и сообщила, что индивидуальный предприниматель уволил ее за прогул. Она посчитала, что он сделал это незаконно, и суд встал на ее сторону. Не сообщается, действительно ли девушка прогуляла свой рабочий день, но работодателя обязали восстановить ее на работу.
Также приставы получили решение суда о восстановлении на рабочем месте охранника, которого уволили с работы даже без прогула. Мужчина работал сторожем в одном из омских жилищно-строительных кооперативов, но был уволен по инициативе работодателя. Омич обжаловал такое решение и выиграл суд.
Исполнение решений суда контролировали приставы. Им не пришлось долго убеждать работодателей восстановить работников на свои должности, и это было сделано в установленные сроки. Отметим, что о дальнейшей судьбе добившихся справедливости омичей информации нет.