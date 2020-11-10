В Госдуме назревает скандал из-за недовольства депутатов предложенными министрами

Госдума на пленарном заседании рассмотрит вопрос об утверждении пяти федеральных министров и вице-премьера. Выяснилось, что депутатов устраивают не все кандидатуры.
Так, по данным РИА Новости, фракция ЛДПР планирует воздержаться от голосования по главе Минприроды: на эту роль предлагается кандидатура главы Минвостокразвития Александра Козлова.
«Мы недовольны им во время выборов в Амурской области губернатора. Победил наш Абрамов, остановили компьютер… и утром уже победил Козлов», - прокомментировал Владимир Жириновский.
Также, по его словам, за два года работы Козлова на посту главы Минвостокразвития не произошло «никаких изменений в лучшую сторону».
Кроме того, ЛДПР не устраивает и кандидатура главы «Аэрофлота» Виталия Савельева, предложенная на пост главы Минтранса. Владимир Жириновский назвал Савельева «хорошим человеком», но отметил, что руководить ведомством должен специалист по строительству дорог.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя руководителя фракции Михаила Емельянова, по тем же постам воздержится и «Справедливая Россия».
«Нам не совсем понятно, какое отношение [Александр] Козлов имеет по своей биографии и прежней деятельности к природным ресурсам и экологии», - прокомментировал Емельянов позицию по возможному главе Минприроды.
Что касается Савельева, представителей фракции не устраивает его деятельность на порту главы «Аэрофлота».