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Учащихся детских школ искусств перевели на «дистанционку»

Учащихся детских школ искусств перевели на «дистанционку»

10 ноября 2020, 07:43
Фото: pixabay.com
Дети начали обучаться в новом формате с 9 ноября, сообщает пресс-служба мэрии Омска.

В Омске с 9 ноября воспитанники детских школ искусств и художественных школ перешли на дистанционную форму обучения. Подобное решение связано соответствующим распоряжением главы региона.

Преподаватели публикуют расписание уроков и задания на официальных сайтах учреждений и в группах в соцсетях. Сами занятия также проводятся в онлайн-формате.

По словам специалиста по взаимодействию с детскими школами искусств департамента культуры мэрии Ольги Ереминой, подобный формат обучения не является новым для преподавателей. У них уже есть некоторые наработки, которые сейчас активно используются.

Однако это не та удаленная работа, которая была весной. Сейчас преподаватели проводят занятия со своего рабочего места.

Отметим, что детей просят регистрироваться через информационную систему «Навигатор», чтобы отслеживать, какое количество детей посещает уроки. Это нужно для того, чтобы Минобразования РФ могло вести статистический учет обучающихся через эту систему.

#Новости#Коронавирус COVID-19#Школа#Общество#Омск сегодня
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