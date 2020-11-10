Сбербанк научит предпринимателей, как не допустить блокировки счета

Обучающие материалы рассказывают, как не допустить ограничительных мер организации в связи со 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Сегодня бизнес нередко получает запросы от банков, сталкивается с ограничениями и даже приостановлением дистанционного банковского обслуживания своих компаний по причине сомнительных операций, и хорошее знание «антиотмывочного» законодательства — лучший способ предотвратить убытки и сохранить доход. Новый курс Сбербанка научит действующих и потенциальных бизнесменов самостоятельно контролировать возможные риски по 115-ФЗ.
Станислав Карташов, вице-президент, директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360» Сбербанка:
«По нашему опыту большинство предпринимателей сталкиваются с ограничениями, которые накладывает 115-ФЗ, из-за недостаточного количества информации о том, как избежать самых простых ошибок в ведении операционной деятельности компании. Каждый второй предприниматель страны имеет расчетный счет в Сбербанке. Потому мы считаем своей задачей создание информационного поля для предпринимателей, где легко найдутся ответы на вопросы по теме 115-ФЗ. Мы ожидаем, что этот экспресс-курс снизит число счетов с приостановленным дистанционным банковским обслуживанием».
Курс состоит из 7 модулей с теорией, полезными ссылками, практическими заданиями, кейсами и итоговым тестированием:
Кроме того, на платформе «Деловая среда» доступны ещё два обучающих материала по 115-ФЗ: тест «Грозят ли вам ограничения счета бизнеса» и краткий видеокурс «Как предпринимателю избежать ограничений по счету .
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.