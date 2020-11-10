Сбербанк научит предпринимателей, как не допустить блокировки счета

«По нашему опыту большинство предпринимателей сталкиваются с ограничениями, которые накладывает 115-ФЗ, из-за недостаточного количества информации о том, как избежать самых простых ошибок в ведении операционной деятельности компании. Каждый второй предприниматель страны имеет расчетный счет в Сбербанке. Потому мы считаем своей задачей создание информационного поля для предпринимателей, где легко найдутся ответы на вопросы по теме 115-ФЗ. Мы ожидаем, что этот экспресс-курс снизит число счетов с приостановленным дистанционным банковским обслуживанием».