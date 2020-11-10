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Сбербанк научит предпринимателей, как не допустить блокировки счета

Сбербанк научит предпринимателей, как не допустить блокировки счета

10 ноября 2020, 10:15
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Новый экспресс-курс для предпринимателей «Все о «блокировках» счета» представлен на образовательной платформе компании «Деловая среда» (входит в экосистему Сбера).

Обучающие материалы рассказывают, как не допустить ограничительных мер организации в связи со 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Сегодня бизнес нередко получает запросы от банков, сталкивается с ограничениями и даже приостановлением дистанционного банковского обслуживания своих компаний по причине сомнительных операций, и хорошее знание «антиотмывочного» законодательства — лучший способ предотвратить убытки и сохранить доход. Новый курс Сбербанка научит действующих и потенциальных бизнесменов самостоятельно контролировать возможные риски по 115-ФЗ.

Станислав Карташов, вице-президент, директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360» Сбербанка:

«По нашему опыту большинство предпринимателей сталкиваются с ограничениями, которые накладывает 115-ФЗ, из-за недостаточного количества информации о том, как избежать самых простых ошибок в ведении операционной деятельности компании. Каждый второй предприниматель страны имеет расчетный счет в Сбербанке. Потому мы считаем своей задачей создание информационного поля для предпринимателей, где легко найдутся ответы на вопросы по теме 115-ФЗ. Мы ожидаем, что этот экспресс-курс снизит число счетов с приостановленным дистанционным банковским обслуживанием».

Курс состоит из 7 модулей с теорией, полезными ссылками, практическими заданиями, кейсами и итоговым тестированием:

  1. основы 115-ФЗ (какую роль 115-ФЗ играет в бизнесе, каковы мотивы банка и почему законопослушная компания может попасть под ограничительные меры);
  2. открытие расчетного счета (какие документы нужны для открытия расчетного счета и как не получить отказ);
  3. проведение операций (как контролировать риски по 115-ФЗ и не совершать сомнительных операций);
  4. работа с контрагентами (зачем, как и где проверять контрагентов, на что обращать внимание);
  5. документооборот (как сделать его прозрачным для себя и для банка);
  6. как работать с запросами банка (пошаговая инструкция по отработке запроса);
  7. тестирование по итогу прохождения курса (закрепление знаний и самопроверка).

Кроме того, на платформе «Деловая среда» доступны ещё два обучающих материала по 115-ФЗ: тест «Грозят ли вам ограничения счета бизнеса» и краткий видеокурс «Как предпринимателю избежать ограничений по счету .

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

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