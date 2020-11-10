Пьяный наркоторговец в розыске бегал на четвереньках по парковке омского магазина

На прошлой неделе сотрудники Росгвардии получили информацию о срабатывании тревожной кнопки в торговом комплексе, расположенном в Центральном округе. С прибывшими росгвардейцами поговорили охранники торгового заведения, которые рассказали, что увидели на парковке пьяного мужчину.
Омич передвигался на четвереньках и мешал проезду общественного транспорта. Сотрудники Росгвардии нашли мужчину и спросили о причине его поведения, но тот не смог объяснить свои действия из-за сильного состояния опьянения.
Также омич не мог передвигаться сам, поэтому росгвардейцы вызвали скорую помощь. Прибывшие врачи осмотрели пациента и выяснили, что у него нет никаких травм. В этот момент он пришел в сознание и отказался от госпитализации.
Сотрудники вневедомственной охраны установили личность мужчины и выяснили, что его разыскивает линейный отдел полиции Оренбургской области по подозрению в совершении преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. 36-летнего омича задержали и увезли в полицию для дальнейшего разбирательства.