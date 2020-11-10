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Омичка ради денег заперла 8-летнего сына в подвале

Омичка ради денег заперла 8-летнего сына в подвале

10 ноября 2020, 14:53
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Омске сотрудники Росгвардии вызволили 8-летнего мальчика из подвала, где его заперла собственная мать. Как сообщили в пресс-службе ведомства, ребенка женщина закрыла, чтобы спокойно заняться работой.

Местные жители сообщили сотрудникам правопорядка, что из подвала дома по улице 22 Апреля доносятся детские крики. Росгвардейцы прибыли на место и нашли подвал, где оказался заперт мальчик. Он через дверь рассказал правоохранителям, что его мама работает уборщицей, и на время оставила его в подвале, чтобы выполнить свою работу. Спустя несколько минут в одиночестве ему стало тревожно, и он стал звать на помощь.

После разговора с мальчиком росгвардейцы стали искать его маму. Женщина мыла пол в одном из подъездов, когда к ней обратились сотрудники правопорядка. Она подтвердила, что оставила сына одного в подвале, чтобы заняться работой.

Омичка поспешила к испуганному сыну и поблагодарила росгвардейцев за бдительность.

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