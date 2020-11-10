Омичка ради денег заперла 8-летнего сына в подвале

Местные жители сообщили сотрудникам правопорядка, что из подвала дома по улице 22 Апреля доносятся детские крики. Росгвардейцы прибыли на место и нашли подвал, где оказался заперт мальчик. Он через дверь рассказал правоохранителям, что его мама работает уборщицей, и на время оставила его в подвале, чтобы выполнить свою работу. Спустя несколько минут в одиночестве ему стало тревожно, и он стал звать на помощь.