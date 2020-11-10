Из Омска пытались вывезти стратегические ресурсы на 15 миллионов

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2012 года № 293, яйца рачков Артемии Салина относятся к стратегически важным ресурсам. Большегруз с рачками задержали в автомобильном пункте пропуска «Ольховка». Всего в грузовике и на складе в Омске было обнаружено 18 тонн рачков. Ценные биологические ресурсы изъяты.