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Из Омска пытались вывезти стратегические ресурсы на 15 миллионов

Из Омска пытались вывезти стратегические ресурсы на 15 миллионов

10 ноября 2020, 20:07
Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Омской области
Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Омской области пресекли попытку незаконного вывоза из страны 18 тонн яиц рачков Артемии Салина. Об инциденте сообщили в пресс-службе ведомства.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2012 года № 293, яйца рачков Артемии Салина относятся к стратегически важным ресурсам. Большегруз с рачками задержали в автомобильном пункте пропуска «Ольховка». Всего в грузовике и на складе в Омске было обнаружено 18 тонн рачков. Ценные биологические ресурсы изъяты.

Как отмечают в ведомстве, общая сумма ущерба составила 15 млн рублей. В настоящее время ведется разбирательство, по итогам которого будет принято процессуальное решение.

#Новости#Пограничное Управление ФСБ России по Омской области#Общество
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