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В Омске умерла известная общественница

В Омске умерла известная общественница

9 ноября 2020, 17:31
Фото: vk.com/omr55
В сентябре Любовь Нестерова отметила 76-летие. Сообщение о ее смерти появилось в официальном аккаунте Омского района.

С 2011 года Любовь Федоровна была председателем омской местной организации областного отделения всероссийского общества инвалидов. Она закончила Омский кооперативный техникум по специальности «Товаровед промышленных товаров». За время работы неоднократно получала награды, в частности, ей присвоили звание «Ударник коммунистического труда».

Общественной работой Любовь Федоровна занималась с 2008 года: тогда ее избрали председателем первичной организации общества инвалидов Дружинского поселения. Была членом комиссии «Доступная среда», входила в Координационный совет по развитию физкультуры и спорта, Общественный Совет при Администрации Омского района.

«Светлая память об этом замечательном человеке сохранится в наших сердцах, а имя навсегда останется в истории Омского района», - говорится в некрологе.

Выражаем соболезнования родным и близким Любови Нестеровой.

#Новости#Смерть#Общество
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