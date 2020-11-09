В Омске умерла известная общественница

С 2011 года Любовь Федоровна была председателем омской местной организации областного отделения всероссийского общества инвалидов. Она закончила Омский кооперативный техникум по специальности «Товаровед промышленных товаров». За время работы неоднократно получала награды, в частности, ей присвоили звание «Ударник коммунистического труда».
Общественной работой Любовь Федоровна занималась с 2008 года: тогда ее избрали председателем первичной организации общества инвалидов Дружинского поселения. Была членом комиссии «Доступная среда», входила в Координационный совет по развитию физкультуры и спорта, Общественный Совет при Администрации Омского района.
«Светлая память об этом замечательном человеке сохранится в наших сердцах, а имя навсегда останется в истории Омского района», - говорится в некрологе.
Выражаем соболезнования родным и близким Любови Нестеровой.