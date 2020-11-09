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В Омске посадили мужчину, продававшего чужие квартиры

В Омске посадили мужчину, продававшего чужие квартиры

9 ноября 2020, 16:42
Фото: Медиахолдинг1Mi
Он заработал 6 миллионов рублей, продав две квартиры, причем одну из них - дважды. Подробности рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.

Сегодня Кировский районный суд вынес приговор по делу 51-летнего Сергея Лантушенко. Его обвинили в совершении трех актов мошенничества в особо крупном размере.

В 2013 году мужчина заключил три договора займа от лица возглавляемой им компании, специализирующейся на изготовлении бетона. В договорах фигурировали квартиры, которые бизнесмен планировал получить за поставку бетона. Думая, что квартиры уже в собственности у предпринимателя, омичи подписали договоры купли-продажи и выплатили мужчине 6 млн рублей. Одну из квартир обвиняемый продал дважды разным людям. Лишь после ввода дома в эксплуатацию омичи узнали, что жилье им не принадлежит.

В суде мужчина свою вину не признал: он утверждал, что собирался исполнить договор. Но за семь лет омич так и не попытался вернуть обманутым семьям деньги. Его приговорили к 3 годам и 6 месяцам колонии. Кроме того, суд удовлетворил иски о взыскании причиненного ущерба.

#Новости#Прокуратура#Недвижимость#Общество
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