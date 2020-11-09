В Омске посадили мужчину, продававшего чужие квартиры

В 2013 году мужчина заключил три договора займа от лица возглавляемой им компании, специализирующейся на изготовлении бетона. В договорах фигурировали квартиры, которые бизнесмен планировал получить за поставку бетона. Думая, что квартиры уже в собственности у предпринимателя, омичи подписали договоры купли-продажи и выплатили мужчине 6 млн рублей. Одну из квартир обвиняемый продал дважды разным людям. Лишь после ввода дома в эксплуатацию омичи узнали, что жилье им не принадлежит.