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В Одноклассниках появилось форматирование публикаций с помощью заголовков и цитат

В Одноклассниках появилось форматирование публикаций с помощью заголовков и цитат

9 ноября 2020, 18:35
Фото: Одноклассники
ОК добавили возможность форматировать тексты в форме создания заметок и тем для профилей и групп в соцсети.

Теперь авторы и группы могут в стандартных публикациях использовать заголовки, подзаголовки, цитаты. Благодаря новым возможностям пользователи смогут создавать из обычных постов статьи с качественной вёрсткой без использования дополнительных инструментов.

Форматирование постов в ОК позволяет более наглядно и эмоционально оформлять заметки, что повысит внимание читателей к публикациям в ленте новостей.

Обновленный редактор ОК расширяет платформу лонгридов, которая существует в соцсети много лет и позволяет добавлять в любую публикацию фотографии, видеоролики, опросы и располагать их в любом порядке между блоками текста. Лонгриды могут создавать все пользователи соцсети в своем профиле или в группе.

Для того, чтобы опубликовать статью в ленте новостей с использованием заголовка, подзаголовка и других элементов верстки, нужно воспользоваться обычной формой постинга, нажать на три точки в правом нижнем углу текстовой области и выбрать необходимое форматирование. Заголовок в публикации можно использовать один раз, при этом подзаголовок и цитаты — неограниченное число раз.

Отображение форматированных текстов поддерживается на всех платформах, а создание таких публикаций пока доступно в веб-версии соцсети. Вскоре пользователи ОК смогут использовать новые возможности текстов в приложениях на Android и iOS.

#Новости#Общество
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