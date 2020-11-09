Три знака зодиака, которые до конца год обретут семейное счастье

Овен
Придут к логическому завершению длительных отношений к ноябре. Чувства не вызывают сомнений все проверки пройдены. Овны будут хорошими мужьями. Они практичны, целеустремленными, что не мешает им долго оставаться романтиками.
Близнецы
Представителей этого знака зодиака расстаться с холостяцкой жизнью заставит скорее разум, чем любовь. Очень творческие Близнецы подготовят предложение руки и сердца креативно.
Скорпион
Эти знаки зодиака сменят холостяцкую жизнь под давлением, но не со стороны окружения, а оно будет продиктовано их разумом и совестью. Просто этим представителям зодиака расставание с волной жизнью дается сложнее других.