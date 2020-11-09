Три смертельные и военные новости понедельника, которые должен прочитать каждый омич

Новость № 3. Военная. В министерстве обороны РФ назвали новые сроки сдачи кадетского корпуса в Омске, который хотят построить на пересечении улиц Суворова и 60 лет Победы. Как оказалось, первые курсанты ступят на порог училища на год позже, чем сообщалось ранее.