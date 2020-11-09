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Три смертельные и военные новости понедельника, которые должен прочитать каждый омич

Три смертельные и военные новости понедельника, которые должен прочитать каждый омич

9 ноября 2020, 20:30
Фото: Медиахолдинг1Mi
Итоги дня — версия Города55.

Новость № 1. Министерская. Глава Омской области официально представил коллегам нового министра здравоохранения региона Александра Мураховского. На аппаратном совещании с его участием Бурков предупредил, что ошибки властей «будут караться жестоко». Тем временем Горсовет решил никого не искать на место Мураховского до 2022 года.

Новость № 2. Смертельная. В списке известных омичей, жизнь которых закончилась в 2020 году, появились еще две фамилии. Скончалась заместитель главного врача МСЧ № 4 Ольга Степанова и известная общественница Любовь Нестерова.

Новость № 3. Военная. В министерстве обороны РФ назвали новые сроки сдачи кадетского корпуса в Омске, который хотят построить на пересечении улиц Суворова и 60 лет Победы. Как оказалось, первые курсанты ступят на порог училища на год позже, чем сообщалось ранее.

Бонусная новость. В Арбитражный суд Омской области за октябрь 2020 года поступило 1071 исковое заявление. Суммарные требования в рамках пяти самых крупных дел превысили 512 млн рублей. Город55 по традиции рассказывает о самых интересных тяжбах минувшего месяца.

Топ арбитражных дел: омский «Новатор», песок и структуры депутата Голушко
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