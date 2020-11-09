Топ арбитражных дел: омский «Новатор», песок и структуры депутата Голушко

Напомним, что в распоряжении Города55 имеются документы, раскрывающие фактуру уголовного дела в отношении директора АО «Омскавтодор» Алексея Шипилова. Он подозревается в крупных махинациях, но доверия у своего руководства не утратил и, на удивление, до сих пор сохраняет руководящий пост. О причинах такого благодушного отношения к фигуранту дела можно почитать в материале ниже.