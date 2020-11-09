Топ арбитражных дел: омский «Новатор», песок и структуры депутата Голушко

1-е место: ООО «Новатор» против самого себя
Омский бизнесмен Арсен Пономарев подал в Арбитражный суд Омской области заявление о несостоятельности собственной сети гипермаркетов «Новатор» 12 октября 2020 года. Сумма долгов предприятия равняется 206 млн рублей. Сам Пономарев намерен распродать бизнес из-за долгов, а затем покинуть Омск.
Напомним, в сентябре 2020 года ООО «ТД «Шкуренко» (принадлежит Виктору Шкуренко) взыскало с ООО «Новатор» 24.85 млн рублей, еще 25 млн рублей Пономарев должен будет заплатить Виктору Шкуренко как индивидуальному предпринимателю.
О проблемах «Новатора» СМИ стало известно летом 2020 года. Оказалось, что предприятие находится на грани банкротства уже продолжительное время и только лояльность кредиторов удерживала его от финансового краха.
2-е место: ООО «Торговый дом «СНК» против АО «Омскавтодор»
Иск поступил в Арбитражный суд Омской области 8 октября 2020 года. Омская компания, специализирующаяся на добыче песка и поставке строительных материалов, обратилась в суд с требованием взыскать с «Омскавтодора» (занимается дорожным строительством) 111.2 млн рублей. Иск попал в категорию «Прочее».
Руководит ООО «ТД СНК» Алексей Царук. До этого он возглавлял ООО «СНК», которое участвовало в скандале с закупкой щебня для нескольких ДРСУ. В результате тех событий директор Омской топливной компании Александр Медведев, министр транспорта Олег Илюшин, а также Виктор Агарков, представлявшийся другом действующего на тот момент губернатора Омской области Виктора Назарова, оказались осуждены.
Напомним, что в распоряжении Города55 имеются документы, раскрывающие фактуру уголовного дела в отношении директора АО «Омскавтодор» Алексея Шипилова. Он подозревается в крупных махинациях, но доверия у своего руководства не утратил и, на удивление, до сих пор сохраняет руководящий пост. О причинах такого благодушного отношения к фигуранту дела можно почитать в материале ниже.
3-е место: Роман Власенко против ООО «Трак-Ойл»
Омский юрист Роман Власенко 21 октября 2020 года обратился в Арбитражный суд Омской области с заявлением о банкротстве ООО «Трак-Ойл». Владелец ООО «Юридическая фирма „Власенко и партнеры“» требует выплатить ему 96 млн рублей и признать торгующую топливом «Трак-Ойл» несостоятельным юридическим лицом.
ООО «Трак-Ойл» принадлежит уроженцу Грузии Эдуарду Манукяну. Компания несколько лет подряд испытывает большие финансовые трудности — выручка за последние 5 лет упала с 375.1 млн рублей до 37.3 млн рублей. В сентябре 2020 года Манукян принял решение о ликвидации предприятия.
Роман Власенко известен омичам своим участием в выборах. В 2013 году омским отделением «Справедливой России» он был выдвинут на довыборы в Законодательное собрание Омской области по 10-му избирательному округу (округ Игоря Зуги, который тогда ушел в Совет Федерации), однако проиграл. Больше шансов попасть в областной или городской парламенты ему не выпадало.
4-е место: ООО «Логистик-Аэро» против АО «Россельхозбанк»
29 октября 2020 года «Логистик-Аэро» подало иск против «Россельхозбанка», в котором в рамках возмещения вреда затребовало от финансового учреждения 51.6 млн рублей. Иск был связан с признанием банкротом самого ООО «Логистик-Аэро». Суд 21 ноября 2019 года удовлетворил ходатайство АО «Россельхозбанк», включив 143 млн рублей в третью очередь реестра требований кредиторов и признав «Логистик-Аэро» банкротом.
Также в качестве утвержденных судом кредиторов «Логистик-Аэро» значится компания-банкрот «Сибагрохолдинг» (связана с депутатом Госдумы РФ Андреем Голушко). Она требует от должника 2.5 млн рублей. При этом обе компании тесно связаны между собой. Омич Андрей Рудков является совладельцем (10% уставного капитала) «Сибагрохолдинга», он же через аффилированные юрлица является владельцем «Логистик-Аэро» (уставный капитал предприятия принадлежит предполагаемой родственнице менеджера — Тамаре Рудковой и находится в управлении Андрея Рудкова).
Напомним, в 2016 году на тот момент еще ее дочерняя компания «Логистик-Аэро» совместно с депутатом Заксобрания Омской области Сергеем Калининым одолжили «Сибагрохолдингу» 52 млн рублей, которые теперь и попытались включить в реестр требований кредиторов. Обе компании связаны с депутатом Госдумы РФ от Омской области Андреем Голушко.
5-е место: депимущества Омска против ООО «Торговый центр «Континент»
Департамент имущественных отношений всерьез взялся за депутата Заксобрания региона Валерия Кокорина. 15 октября Арбитражный суд Омской области зарегистрировал иск городского депимущества к ООО «Торговый центр «Континент», относящемуся к структурам депутата ЗС Омской области Валерия Кокорина. Городские власти требуют с предприятия 47.9 млн рублей в качестве компенсации просрочки арендной платы за землю.
«Континент» принадлежит бизнес-империи Валерия Кокорина. Гендиректором является Анатолий Креснов, а собственниками в разных долях через владение фирмами-учредителями значатся Сергей Дроздов (зять депутата) и сам Валерий Кокорин.
Основанием для всех исков к структурам Кокорина со стороны мэрии стало пресловутое Постановление регионального правительства № 108-п, существенно повлиявшее на стоимость аренды муниципальной земли. Разумеется, крупный рантье Валерий Кокорин стал активным противником нововведения. Отметим, что именно депутат ЗС в числе других предпринимателей подал в Верховный суд апелляцию на решение омского арбитража. И в числе прочих выиграл — ВС признал п. 5 108-го постановления незаконным.
Отметим, что юристы депимущества не приложили к заявлению расчеты исковой суммы, поэтому оно оставлено без движения. До 16 ноября 2020 года у них есть время отправить в суд недостающие документы.