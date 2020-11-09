Росстат опубликовал реальную статистику по смертности от ковида в Красноярском крае

По сообщению издания ТВК, Росстат опубликовал данные, согласно которым в период с апреля по сентябрь текущего года в Красноярском крае от осложнений на фоне коронавируса умерло девятьсот девять человек. По информации, предоставленной краевым оперативным штабом, число погибших меньше почти в два раза - пятьсот пятьдесят четыре пациента.
Согласно предоставленной информации, темп прироста количества заражений в регионе на первое октября текущего года составляет 0,6 процента. Отмечается, что специалисты регистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией во всех районах Красноярского края.
Отмечается, что расхождения в статистике также заметили в Омской, Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Забайкальском крае и Республике Тыва.
Первые случаи заражения коронавирусом в Красноярском крае зарегистрировали в начале мая текущего года. Тогда выявили сразу восемьдесят два случая - все заболевшие были работниками АО “Полюс Красноярск”, расположенного в Северо-Енисейске.
На сегодняшний день регион занимает шестую строчку общероссийского рейтинга по темпам распространения и приросту заболеваемости коронавирусной инфекцией. На домашнем лечении, которое проводится под строгим контролем медицинских работников, находится почти восемь тысяч жителей Красноярского края. На фоне распространения заболевания в регионе с 3 ноября ужесточили ограничения - в заведениях общепита запретили проводить любые торжественные мероприятия, а в торгово-развлекательные центры теперь не пускают детей до четырнадцати лет без сопровождения родителей.