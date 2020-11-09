Росстат опубликовал реальную статистику по смертности от ковида в Красноярском крае

На сегодняшний день регион занимает шестую строчку общероссийского рейтинга по темпам распространения и приросту заболеваемости коронавирусной инфекцией. На домашнем лечении, которое проводится под строгим контролем медицинских работников, находится почти восемь тысяч жителей Красноярского края. На фоне распространения заболевания в регионе с 3 ноября ужесточили ограничения - в заведениях общепита запретили проводить любые торжественные мероприятия, а в торгово-развлекательные центры теперь не пускают детей до четырнадцати лет без сопровождения родителей.