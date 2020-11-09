Омич три месяца объедал директора пиццерии

Благодаря камерам видеонаблюдения удалось вычислить 25-летнего омича, который во время допроса рассказал, что часто бывал в пиццерии на работе у своей девушки. В один из таких дней он услышал от директора магазина, стоявшего в очереди, промокод для получения бесплатного заказа. Парень запомнил комбинацию и пользовался ею в течение трех месяцев, заказывая бесплатную еду на вынос.