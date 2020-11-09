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Омич три месяца объедал директора пиццерии

Омич три месяца объедал директора пиццерии

9 ноября 2020, 15:26
Фото: pixabay.com
В отдел полиции №1 УМВД России по Омску обратился сотрудник городской сети пиццерий с заявлением о хищении денег. Оказалось, что промокод на стопроцентную скидку, которым могли воспользоваться лишь руководители, использует посторонний человек, сообщает пресс-служба ведомства.

Благодаря камерам видеонаблюдения удалось вычислить 25-летнего омича, который во время допроса рассказал, что часто бывал в пиццерии на работе у своей девушки. В один из таких дней он услышал от директора магазина, стоявшего в очереди, промокод для получения бесплатного заказа. Парень запомнил комбинацию и пользовался ею в течение трех месяцев, заказывая бесплатную еду на вынос.

В октябре услугу по промокоду приостановили. За три месяца заказов материальный ущерб составил более 50 000 рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

#Новости#Происшествия
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