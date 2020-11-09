Легкие жителей омских Нефтяников страдают не только от коронавируса

Так, пыль обнаружилась в 2 пробах из 592, оксид углерода в 1 из 594, а этилбензол — в 6 случаях из 327. Несмотря на то, что в Нефтяниках было больше всего загрязняющих веществ, Ленинский округ города оказался наиболее загрязненным. Уровень выбросов здесь оказался высоким, что сказалось на общий по городу уровень загрязнения.