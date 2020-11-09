Легкие жителей омских Нефтяников страдают не только от коронавируса

В октябре лаборатории зафиксировали в воздухе превышение концентрации только трех веществ — пыли, оксида углерода и этилбензола. Все три вещества не раз находили в воздухе над Советским округом.
Так, пыль обнаружилась в 2 пробах из 592, оксид углерода в 1 из 594, а этилбензол — в 6 случаях из 327. Несмотря на то, что в Нефтяниках было больше всего загрязняющих веществ, Ленинский округ города оказался наиболее загрязненным. Уровень выбросов здесь оказался высоким, что сказалось на общий по городу уровень загрязнения.
В УГМС при этом отмечают, что случаев высокого и экстремально высокого уровня загрязнения в октябре в городе не было зафиксировано.