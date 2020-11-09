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Легкие жителей омских Нефтяников страдают не только от коронавируса

Легкие жителей омских Нефтяников страдают не только от коронавируса

9 ноября 2020, 19:44
Фото: Медиахолдинг1Mi
В октябре жители Советского округа Омска больше других омичей дышали вредными примесями в воздухе. Об этом сообщили в Обь-Иртышского УГМС по итогам месячного мониторинга состояния воздуха.

В октябре лаборатории зафиксировали в воздухе превышение концентрации только трех веществ — пыли, оксида углерода и этилбензола. Все три вещества не раз находили в воздухе над Советским округом.

Так, пыль обнаружилась в 2 пробах из 592, оксид углерода в 1 из 594, а этилбензол — в 6 случаях из 327. Несмотря на то, что в Нефтяниках было больше всего загрязняющих веществ, Ленинский округ города оказался наиболее загрязненным. Уровень выбросов здесь оказался высоким, что сказалось на общий по городу уровень загрязнения.

В УГМС при этом отмечают, что случаев высокого и экстремально высокого уровня загрязнения в октябре в городе не было зафиксировано.

Фото: old.omsk-meteo.ru

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