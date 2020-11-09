Госдума рассмотрит несколько кандидатур на посты федеральных министров

Получается, что нынешний состав Госдумы сможет использовать новые полномочия, которые появились у депутатов после принятия поправок в Конституцию РФ. Об этом информирует телеграм-канал «Мейстер».
Кабинет министров Михаила Мишустина начинал трудиться в другой реальности. В то время еще работала старая версия Основного закона страны. В нем полномочия между ветвями власти были распределены по-другому. Плюс китайская коронавирусная инфекция не успела ворваться в жизнь россиян.
Тогда перед правительством стояли другие задачи. Таким образом, в сложившейся сейчас ситуации определенная донастройка Кабмина РФ неизбежна. Авторы «Мейстер» подчеркивают, что будет именно донастройка, а не кардинальные изменения. Так от коронавируса COVID-19 в транспортной сфере пострадали сильнее всего пассажирские перевозки. На восстановление здесь потребуется не менее двух лет.
Понятно, почему этим процессом станет заниматься выходец из «Аэрофлота». Он как никто другой знает эту специфику. К тому же сама возможность утверждать членов Кабинета министров, реализованная на практике, а не на бумаге, повысит значение Госдумы. А это очень важно перед выборами осенью 2021 года.