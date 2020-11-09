Госдума рассмотрит несколько кандидатур на посты федеральных министров

Тогда перед правительством стояли другие задачи. Таким образом, в сложившейся сейчас ситуации определенная донастройка Кабмина РФ неизбежна. Авторы «Мейстер» подчеркивают, что будет именно донастройка, а не кардинальные изменения. Так от коронавируса COVID-19 в транспортной сфере пострадали сильнее всего пассажирские перевозки. На восстановление здесь потребуется не менее двух лет.