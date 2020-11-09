Глава Хабаровского края провел рейд по аптекам и проверил наличие лекарств

По сообщению информационного агентства «Хабаровский край сегодня», рейд был организован после поступления большого количества жалоб от жителей региона, которые утверждали, что в аптеках нет нужных лекарств.
В ходе проверки временно исполняющий обязанности губернатора посетил сеть государственных аптечных пунктов «Фармация» и убедился, что противовирусных средств нет в наличии, но есть жаропонижающие и антимикробные. В частных аптеках в наличии все необходимые средства, включая антибиотики и витамины.
«Мы видим проблему обеспечения лекарствами, которые назначаются при коронавирусе, особенно в районах края. С одной стороны, это дефицит, вызванный ажиотажным спросом. С другой — аптечных пунктов государственной сети „Фармация“ крайне мало, а частники не хотят открывать их там, где в обычных условиях небольшая покупательская активность», — отметил Михаил Дегтярев.
По результатам проведенной проверки глава Хабаровского края принял решение поддержать развитие государственной сети аптек по всему региону. По его мнению, аптечные пункты должны работать при больницах и поликлиниках, так как это сделает лекарственные препараты более доступными для всех жителей, включая граждан, проживающих в отдаленных районах.
Исполняющий обязанности зампреда правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов отметил, что сейчас по протоколу лечения коронавирусной инфекции назначаются два вида антибиотиков: макролиды и фторхинолоны. Макролиды начнут поставляться в аптеки края уже в середине ноября текущего года, а фторхинолоны уже есть в продаже во всех аптечных пунктах.
Отмечается, что региональный минздрав посоветовал жителям региона отказаться от самолечения и использовать только препараты, выписанные врачом. Если в аптеках их не будет в наличии, то лекарства можно заменить на аналоги, но после консультации с лечащим врачом.
Также Михаил Дегтярев отдал распоряжение профильному ведомству ускорить процесс выдачи бесплатных лекарственных средств для пациентов, которые лечатся от коронавируса амбулаторно. В краевом минздраве заявили, что препараты начнут выдавать уже на следующей неделе.