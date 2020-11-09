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Глава Хабаровского края провел рейд по аптекам и проверил наличие лекарств

Глава Хабаровского края провел рейд по аптекам и проверил наличие лекарств

9 ноября 2020, 20:09
Фото: ldpr.ru
Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев организовал внеочередной рейд по аптекам региона для проверки наличия лекарств от коронавируса.

По сообщению информационного агентства «Хабаровский край сегодня», рейд был организован после поступления большого количества жалоб от жителей региона, которые утверждали, что в аптеках нет нужных лекарств.

В ходе проверки временно исполняющий обязанности губернатора посетил сеть государственных аптечных пунктов «Фармация» и убедился, что противовирусных средств нет в наличии, но есть жаропонижающие и антимикробные. В частных аптеках в наличии все необходимые средства, включая антибиотики и витамины.

«Мы видим проблему обеспечения лекарствами, которые назначаются при коронавирусе, особенно в районах края. С одной стороны, это дефицит, вызванный ажиотажным спросом. С другой — аптечных пунктов государственной сети „Фармация“ крайне мало, а частники не хотят открывать их там, где в обычных условиях небольшая покупательская активность», — отметил Михаил Дегтярев.

По результатам проведенной проверки глава Хабаровского края принял решение поддержать развитие государственной сети аптек по всему региону. По его мнению, аптечные пункты должны работать при больницах и поликлиниках, так как это сделает лекарственные препараты более доступными для всех жителей, включая граждан, проживающих в отдаленных районах.

Исполняющий обязанности зампреда правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов отметил, что сейчас по протоколу лечения коронавирусной инфекции назначаются два вида антибиотиков: макролиды и фторхинолоны. Макролиды начнут поставляться в аптеки края уже в середине ноября текущего года, а фторхинолоны уже есть в продаже во всех аптечных пунктах.

Отмечается, что региональный минздрав посоветовал жителям региона отказаться от самолечения и использовать только препараты, выписанные врачом. Если в аптеках их не будет в наличии, то лекарства можно заменить на аналоги, но после консультации с лечащим врачом.

Также Михаил Дегтярев отдал распоряжение профильному ведомству ускорить процесс выдачи бесплатных лекарственных средств для пациентов, которые лечатся от коронавируса амбулаторно. В краевом минздраве заявили, что препараты начнут выдавать уже на следующей неделе.

#Новости#Общество
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