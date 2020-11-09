Глава Хабаровского края провел рейд по аптекам и проверил наличие лекарств

«Мы видим проблему обеспечения лекарствами, которые назначаются при коронавирусе, особенно в районах края. С одной стороны, это дефицит, вызванный ажиотажным спросом. С другой — аптечных пунктов государственной сети „Фармация“ крайне мало, а частники не хотят открывать их там, где в обычных условиях небольшая покупательская активность», — отметил Михаил Дегтярев.