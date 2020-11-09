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«Будем рыбачить прямо с балконов». В омском дворе неожиданно образовалось «озеро»

«Будем рыбачить прямо с балконов». В омском дворе неожиданно образовалось «озеро»

9 ноября 2020, 19:02
Фото: Ев Сенча / «Аварийный Омск»
«Водоем» появился на 3-й Линии. Местные жители рассказали о неудобствах в соцсетях.

В сообществе «Аварийный Омск» появился пост от омичей, живущих на 3-й линии, 173. Как рассказали горожане, каждую весну и осень во дворе образуется «озеро».

«Если сей водоем так и будет тут стоять, то, похоже, и организмы в нем заведутся, и рыбачить будем прямо с балконов», — поделилась омичи, добавив, что ситуация вынуждает их проявлять чудеса ориентирования на местности в чрезвычайных условиях.

Авторы жалобы добавили, что передвижение по двору из-за «водоема» становится практически нереальным: тяжело как подойти к дому на своих двоих, так и припарковать машину — этот процесс превращается в «экзамен по экстремальному вождению». «Пройти там в темное время суток, — это вообще квест на выживание», — подытожили омичи.

«Это зарождение бесплатного катка», «Можно туда рыбу запустить», - сыронизировали в комментариях горожане.

#Новости#Потоп#Общество
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