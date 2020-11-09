«Будем рыбачить прямо с балконов». В омском дворе неожиданно образовалось «озеро»

Авторы жалобы добавили, что передвижение по двору из-за «водоема» становится практически нереальным: тяжело как подойти к дому на своих двоих, так и припарковать машину — этот процесс превращается в «экзамен по экстремальному вождению». «Пройти там в темное время суток, — это вообще квест на выживание», — подытожили омичи.