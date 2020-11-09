Антон Заболотный: Сейчас в моей карьере удачный период

«Последние пару месяцев сложились для меня удачно. В карьере футболиста бывают и черные полосы, и белые. Сейчас у меня удачный период, чему я очень рад. Стараюсь каждый день получать удовольствие от футбола.
У меня отличное состояние. График тяжелый, но в данный момент я нахожусь в отличной форме», - цитирует форварда «Советский спорт», ссылаясь на пресс-службу РФС.
В текущем сезоне 29-летний Заболотный провел за «Сочи» 14 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет три гола и одну результативную передачу.