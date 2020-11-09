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Антон Заболотный: Сейчас в моей карьере удачный период

Антон Заболотный: Сейчас в моей карьере удачный период

9 ноября 2020, 15:53
Фото: wikimedia.org
Нападающий «Сочи» Антон Заболотный поделился эмоциями от вызова в сборную России на ноябрьские матчи.

«Последние пару месяцев сложились для меня удачно. В карьере футболиста бывают и черные полосы, и белые. Сейчас у меня удачный период, чему я очень рад. Стараюсь каждый день получать удовольствие от футбола.

У меня отличное состояние. График тяжелый, но в данный момент я нахожусь в отличной форме», - цитирует форварда «Советский спорт», ссылаясь на пресс-службу РФС.

В текущем сезоне 29-летний Заболотный провел за «Сочи» 14 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет три гола и одну результативную передачу.

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