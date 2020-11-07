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Posted 7 ноября 2020,, 05:50

Published 7 ноября 2020,, 05:50

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Мураховский назначен новым министром здравоохранения Омской области

7 ноября 2020, 05:50
Новым министром здравоохранения Омской области стал Александр Мураховский. Сегодня Александр Бурков подписал соответствующее распоряжение, сообщает областное Правительство.

Накануне главврач омских ГБ № 1 и БСМП № 1 улетел в Москву. Кандидатуру нового министра лично согласовывали в федеральном Министерстве здравоохранения. Губернатор Омской области сообщал, что подпишет распоряжение о новом назначении только после одобрения Михаила Мурашко. Сегодня стало известно о назначении Мураховского.

Напомним, 5 ноября Александр Бурков заявил об отставке Ирины Солдатовой. Экс-министр покинула пост после проверки Росздравнадзора инцидента с омскими скорыми. Солдатова занимала должность с апреля 2020 года.

Александр Мураховский родился в Омске. Он детский хирург, кандидат медицинских наук. Стаж работы - 25 лет. "Александр Мураховский прошел все профессиональные ступени, как врач и руководитель знает и понимает все процессы, происходящие в здравоохранении, особенно организацию работы скорой медицинской помощи. Сегодня это одно из ключевых направлений для стабилизации системы здравоохранения в области", - говорится на сайте Правительства Омской области.

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