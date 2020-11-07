Мураховский назначен новым министром здравоохранения Омской области

Александр Мураховский родился в Омске. Он детский хирург, кандидат медицинских наук. Стаж работы - 25 лет. "Александр Мураховский прошел все профессиональные ступени, как врач и руководитель знает и понимает все процессы, происходящие в здравоохранении, особенно организацию работы скорой медицинской помощи. Сегодня это одно из ключевых направлений для стабилизации системы здравоохранения в области", - говорится на сайте Правительства Омской области.