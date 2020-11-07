Мураховский назначен новым министром здравоохранения Омской области

Posted 7 ноября 2020,, 05:50
Published 7 ноября 2020,, 05:50
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Накануне главврач омских ГБ № 1 и БСМП № 1 улетел в Москву. Кандидатуру нового министра лично согласовывали в федеральном Министерстве здравоохранения. Губернатор Омской области сообщал, что подпишет распоряжение о новом назначении только после одобрения Михаила Мурашко. Сегодня стало известно о назначении Мураховского.
Напомним, 5 ноября Александр Бурков заявил об отставке Ирины Солдатовой. Экс-министр покинула пост после проверки Росздравнадзора инцидента с омскими скорыми. Солдатова занимала должность с апреля 2020 года.
Александр Мураховский родился в Омске. Он детский хирург, кандидат медицинских наук. Стаж работы - 25 лет. "Александр Мураховский прошел все профессиональные ступени, как врач и руководитель знает и понимает все процессы, происходящие в здравоохранении, особенно организацию работы скорой медицинской помощи. Сегодня это одно из ключевых направлений для стабилизации системы здравоохранения в области", - говорится на сайте Правительства Омской области.