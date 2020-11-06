Заместитель генпрокурора РФ подал в суд на омского депутата Госдумы

Отметим, что Андрей Голушко не значится обвиняемым по этому делу. Однако он владеет 50% доли в ООО «Холдинговая компания «Акция», бывший директор которой Инна Пахотина находится в числе обвиняемых. Добавим, что дело по иску Анатолия Разинкина рассмотрит судья Татьяна Молитвина.