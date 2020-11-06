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Posted 6 ноября 2020,, 07:09

Published 6 ноября 2020,, 07:09

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Заместитель генпрокурора РФ подал в суд на омского депутата Госдумы

6 ноября 2020, 07:09
Заместитель генпрокурора РФ Анатолий Разинкин подал в суд на ряд лиц и компаний, среди которых есть депутат Госдумы от Омской области Андрей Голушко, сообщают «Коммерческие вести». Иск связан с уголовным делом «Омскгоргаза».

По информации издания, вчера, 5 ноября, в Тверской суд Москвы поступил иск от заместителя генерального прокурора РФ Анатолия Разинкина. Ответчиками стали АО «Омскгоргаз», ООО «Омскгазсеть», ООО «Омскриэлт», которое ранее называлось ООО «Омскгазстрой», а также бывший депутат Заксобрания Омской области Сергей Калинин, депутат Госдумы Андрей Голушко и экс-председатель РЭК Омской области Константин Марченко.

Заместитель генпрокурора потребовал обратить в доход государства движимое и недвижимое имущество указанных лиц и предприятий. Иск связан с уголовным делом «Омскгоргаза», который связан с необоснованно высокими тарифами на транспортировку газа. По предварительной информации, сумма ущерба составила более 1 млрд 407 млн рублей.

Отметим, что Андрей Голушко не значится обвиняемым по этому делу. Однако он владеет 50% доли в ООО «Холдинговая компания «Акция», бывший директор которой Инна Пахотина находится в числе обвиняемых. Добавим, что дело по иску Анатолия Разинкина рассмотрит судья Татьяна Молитвина.

#Омск сегодня#Политика#Суд#Андрей Голушко#Генпрокуратура РФ#АО "Омскгоргаз"
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