Омского бизнесмена Калинина вернули из дома в СИЗО

Posted 6 ноября 2020,, 04:58
Published 6 ноября 2020,, 04:58
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Как сообщает издание, предпринимателя Сергея Калинина, находившегося под домашним арестом, вернули в СИЗО. Следствие завершилось в конце 2019 года. Калинину и другим обвиняемым по делу «Омскгоргаза» дали возможность познакомиться с материалами уголовного дела. 5 декабря Мосгорсуд продлил предпринимателю арест до 13 марта на время ознакомления с многотомным делом. В феврале 2020 года это постановление отменили, Сергея Калинина перевели под домашний арест в московскую квартиру, туда приехала его семья.
9 сентября срок бизнесмену вновь продлили срок домашнего ареста, как и другим фигурантам. Также идут процессы, где рассматривают ходатайства об ограничении срока для ознакомления с материалами дела. По нескольким фигурантам суд первой инстанции удовлетворил ходатайство, но была подана апелляция.
По делу «Омскгоргаза», помимо Калинина, проходят Александр Орлов, Константин Марченко, Александр Буцин, Ольга Шеблова и Инна Пахотина. Их обвинют по статьям «Мошенничество» и «Организация преступного сообщества». Речь идет о причинении ущерба потребителям в размере 1.4 млрд рублей.