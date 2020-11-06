Омского бизнесмена Калинина вернули из дома в СИЗО

Как сообщает издание, предпринимателя Сергея Калинина, находившегося под домашним арестом, вернули в СИЗО. Следствие завершилось в конце 2019 года. Калинину и другим обвиняемым по делу «Омскгоргаза» дали возможность познакомиться с материалами уголовного дела. 5 декабря Мосгорсуд продлил предпринимателю арест до 13 марта на время ознакомления с многотомным делом. В феврале 2020 года это постановление отменили, Сергея Калинина перевели под домашний арест в московскую квартиру, туда приехала его семья.