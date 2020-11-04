Все на прогулку. Омичей ждет аномальная погода

Posted 4 ноября 2020,, 03:00
Published 4 ноября 2020,, 03:00
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
По данным гидрометцентра, в День народного единства в Омской области не будет осадков. Температура воздуха -1…+4. Переменная облачность. А вот ветер разгуляется от 9 до 14 метров в секунду. Ночью похолодает до -3 градусов.
5 ноября существенно изменится только температура — омичей ждет потепление до +6. Облачно с прояснениями.
В ночь с 5 на 6 ноября столбик термометра не опустится ниже -2 градусов. Ветер успокоиться до 4 метров в секунду.
Последний день рабочей недели будет не по-ноябрьски теплым: температура +3…+8. Без осадков. Облачно с прояснениями. Ветер до 12 метров в секунду.