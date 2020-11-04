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Posted 4 ноября 2020,, 03:00

Published 4 ноября 2020,, 03:00

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Все на прогулку. Омичей ждет аномальная погода

4 ноября 2020, 03:00
Ноябрь вступил в права, но холода пока омичи не боятся. В ближайшие дни температура воздуха будет аномально теплой, а солнце побалует своим присутствием. Прогноз от Обь-Иртышского УГМС.

По данным гидрометцентра, в День народного единства в Омской области не будет осадков. Температура воздуха -1…+4. Переменная облачность. А вот ветер разгуляется от 9 до 14 метров в секунду. Ночью похолодает до -3 градусов.

5 ноября существенно изменится только температура — омичей ждет потепление до +6. Облачно с прояснениями.

В ночь с 5 на 6 ноября столбик термометра не опустится ниже -2 градусов. Ветер успокоиться до 4 метров в секунду.

Последний день рабочей недели будет не по-ноябрьски теплым: температура +3…+8. Без осадков. Облачно с прояснениями. Ветер до 12 метров в секунду.

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