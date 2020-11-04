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Posted 4 ноября 2020,, 03:45

Published 4 ноября 2020,, 03:45

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В Верховном суде решилась судьба омских молочников

4 ноября 2020, 03:45
«Любинский молочно-консервный комбинат» в течение 14 месяцев пытался оспорить назначенный штраф. Предприятие дошло до Верховного суда РФ. Окончательное решение принято, сообщается на официальном сайте суда.

АО «Любинский МКК» подавало жалобу на постановление омского Россельхознадзора и решения нижестоящих судов. Просило отменить решение надзорного ведомства о назначении штрафа.

Летом 2019 года Россельхознадзор обнаружил, что часть пастеризованного молока с предприятия не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза. В пробах выявили остатки антибиотиков — лекарственных препаратов сульфаметазина и триметоприма. Анализ был независимый, проводили московские исследователи.

После экспертизы комбинат получил штраф в 50 тысяч рублей и начал судебные тяжбы с Россельхознадзором.

Сначала штраф удалось отменить решением омского Арбитражного суда. Однако вышестоящие суды вставали на сторону Россельхознадзора. Обжаловать уже их решение не удалось. Последним поддержал надзорный орган Верховный суд РФ — оставил в силе постановление о назначении штрафа предприятию.

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