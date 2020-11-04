В Верховном суде решилась судьба омских молочников

Posted 4 ноября 2020,, 03:45
Published 4 ноября 2020,, 03:45
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
АО «Любинский МКК» подавало жалобу на постановление омского Россельхознадзора и решения нижестоящих судов. Просило отменить решение надзорного ведомства о назначении штрафа.
Летом 2019 года Россельхознадзор обнаружил, что часть пастеризованного молока с предприятия не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза. В пробах выявили остатки антибиотиков — лекарственных препаратов сульфаметазина и триметоприма. Анализ был независимый, проводили московские исследователи.
После экспертизы комбинат получил штраф в 50 тысяч рублей и начал судебные тяжбы с Россельхознадзором.
Сначала штраф удалось отменить решением омского Арбитражного суда. Однако вышестоящие суды вставали на сторону Россельхознадзора. Обжаловать уже их решение не удалось. Последним поддержал надзорный орган Верховный суд РФ — оставил в силе постановление о назначении штрафа предприятию.