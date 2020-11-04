В Верховном суде решилась судьба омских молочников

Сначала штраф удалось отменить решением омского Арбитражного суда. Однако вышестоящие суды вставали на сторону Россельхознадзора. Обжаловать уже их решение не удалось. Последним поддержал надзорный орган Верховный суд РФ — оставил в силе постановление о назначении штрафа предприятию.