В омской колонии появилась статуя ангела

Posted 4 ноября 2020,, 06:25
Published 4 ноября 2020,, 06:25
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Статуя представляет собой ангела, который сложил руки в молитве. Новая скульптура появилась возле храма святых Петра и Павла в жилой зоне территории ИК-9.
От рисования эскиза до изготовления фигуры, все работы выполняли осужденные. Ангел сделан и влагостойкого и морозоустойчивого цементного состава.
«Фигура придала законченный гармоничный облик архитектурному ансамблю. Планируется, что статуя ангела станет центральной фигурой фонтана, открытие которого запланировано на весну следующего года», — рассказали в пресс-службе областного УФСИН. Будущий фонтан планируют оборудовать светодиодной подсветкой.