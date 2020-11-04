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Posted 4 ноября 2020,, 06:25

Published 4 ноября 2020,, 06:25

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В омской колонии появилась статуя ангела

4 ноября 2020, 06:25
В исправительной колонии № 9 установили статую ангела. Ее сделали сами осужденные. Скульптура станет центральной фигурой фонтана на территории ИК-9, сообщили в пресс-службе областного УФСИН.

Статуя представляет собой ангела, который сложил руки в молитве. Новая скульптура появилась возле храма святых Петра и Павла в жилой зоне территории ИК-9.

От рисования эскиза до изготовления фигуры, все работы выполняли осужденные. Ангел сделан и влагостойкого и морозоустойчивого цементного состава.

«Фигура придала законченный гармоничный облик архитектурному ансамблю. Планируется, что статуя ангела станет центральной фигурой фонтана, открытие которого запланировано на весну следующего года», — рассказали в пресс-службе областного УФСИН. Будущий фонтан планируют оборудовать светодиодной подсветкой.

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