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Posted 4 ноября 2020,, 07:21

Published 4 ноября 2020,, 07:21

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В Омском аэропорту открылась фотовыставка ко Дню народного единства

4 ноября 2020, 07:21
Омская область приняла эстафету федерального проекта, в котором участвуют 85 регионов страны. В День народного единства открывается фотовыставка «Россия. Полет через века», сообщает областное Правительство.

Идея создания экспозиции принадлежит Группе компаний «РЕГИОН» при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и ПАО «Московский Кредитный Банк». Площадкой стало здание Омского аэропорта им. Д. М. Карбышева, сообщает Правительство Омской области.

Фотовыставка призвана познакомить омичей с красотой природы, разнообразием архитектуры, богатством культурного, исторического и духовного наследия республик, краев и областей Российской Федерации.

«Сегодня День народного единства, и в этот день мы вспоминаем, что Россия — это страна с самой большой территорией, с очень большим количеством народов, которые населяют ее, и с очень большой историей. Символично, что аэропорты по всей стране организовали у себя выставку, точно такую, которую мы открываем здесь. Фотографии сделаны как профессионалами, так и просто жителями регионов. Их объединяет то, что они все сделаны с большой любовью, сделаны в различных уголках нашей страны, чтобы люди видели и гордились той страной, в которой живут», — сказал во время сегодняшнего пресс-показа экспозиции генеральный директор ОАО «Омский аэропорт» Олег Селиверстов.

Министр культуры Омской области Юрий Трофимов отметил, что площадь Омского аэропорта позволяет экспозицию расширить за счет включения в нее работ омских фотохудожников, организации специального раздела, посвященного Омской области и ее жителям. Благодаря партнерству Омского аэропорта и БУК «Музейно-выставочный комплекс «Моя история» пассажиры авиагавани смогут увидеть уникальные фотографии, сделанные в нашем регионе, уже на этой неделе.

«Важно, что часть выставки посвящена 75-летию Победы — в нее вошли фотоработы военных корреспондентов, которые сопровождаются строчками из стихотворений о войне. Уверен, что пассажирам, ожидающий свой рейс, будет интересно познакомиться с выставкой, совершить путешествие по регионам, в том числе и по Омской области», — подчеркнул Министр культуры Юрий Трофимов.

Работы фотовыставки можно будет увидеть в здании Омского аэропорта до конца ноября. Официальный запуск проекта состоялся вчера на территории Международного аэропорта «Шереметьево» имени А. С. Пушкина.

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