В Омском аэропорту открылась фотовыставка ко Дню народного единства

«Сегодня День народного единства, и в этот день мы вспоминаем, что Россия — это страна с самой большой территорией, с очень большим количеством народов, которые населяют ее, и с очень большой историей. Символично, что аэропорты по всей стране организовали у себя выставку, точно такую, которую мы открываем здесь. Фотографии сделаны как профессионалами, так и просто жителями регионов. Их объединяет то, что они все сделаны с большой любовью, сделаны в различных уголках нашей страны, чтобы люди видели и гордились той страной, в которой живут», — сказал во время сегодняшнего пресс-показа экспозиции генеральный директор ОАО «Омский аэропорт» Олег Селиверстов.