В Омске предположительно от COVID-19 скончались еще 2 педагога

Наши дружеские встречи будут беднее без её нескончаемой энергии. Её качества такие как активность, жизнерадостность, а также предприимчивость, целеустремлённость — были для нас примером. Она останется в наших сердцах надёжным товарищем и мудрым советчиком, всегда готовым прийти на помощь в любой ситуации. Помним, любим, скорбим!» — говорится на сайте учебного заведения.