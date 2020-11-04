В Омске предположительно от COVID-19 скончались еще 2 педагога

Posted 4 ноября 2020,, 06:12
Published 4 ноября 2020,, 06:12
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
На сайте омской гимназии № 113 опубликовали некролог, посвященный заместителю директора по воспитательной работе Оксане Нуриевой. Женщине было 49 лет.
«В этот печальный день, 25 октября 2020 года, мы понесли тяжелую утрату. На 50 году жизни скоропостижно, после тяжёлой болезни, от нас ушла Нуриева Оксана Николаевна.
Наши дружеские встречи будут беднее без её нескончаемой энергии. Её качества такие как активность, жизнерадостность, а также предприимчивость, целеустремлённость — были для нас примером. Она останется в наших сердцах надёжным товарищем и мудрым советчиком, всегда готовым прийти на помощь в любой ситуации. Помним, любим, скорбим!» — говорится на сайте учебного заведения.
Причиной смерти Оксаны Нуриевой, как сообщает «Новый Омск», предположительно стала двусторонняя пневмония и подтвержденный коронавирус.
Также по данным издания, накануне болезнь унесла жизнь еще одного педагога — 47-летнего учителя английского языка школы № 45.
Напомним, вчера Город55 рассказывал о смерти учителя математики гимназии № 149 Лидии Беккер. Есть вероятность, что причиной смерти стала двусторонняя пневмония. Известно, что одновременно с женщиной на больничном находились еще 18 ее коллег.
Город55 приносит соболезнования родным и близким педагогов.
Добавим, школьные каникулы в Омской области продлили до 13–14 ноября в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Все образовательные учреждения, оказывающие услуги по дополнительному и профессиональному обучению, перейдут на дистанционный формат до 15–22 ноября.