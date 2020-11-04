Нейросеть ВКонтакте поможет защитить от оскорблений в комментариях

Он пройдёт в День народного единства. В течение суток социальная сеть протестирует две функции, которые помогут пользователям реже сталкиваться с нетерпимостью, — в том числе травлей по национальному признаку, оскорблениями на почве религиозной принадлежности и угрозами. У администраторов появится возможность включить специальный фильтр враждебных высказываний в настройках сообщества, а комментаторы увидят предложение отказаться от обидных реплик. Оба инструмента работают на основе алгоритмов — в том числе нейросети, распознающей оскорбления.