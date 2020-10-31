Зима не близко. Ноябрь удивит омичей температурой

Posted 31 октября 2020,, 04:31
Published 31 октября 2020,, 04:31
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
По данным гидрометцентра, сегодня, 31 октября, в Омской области потеплеет до +7 градусов. Осадков не ожидается. Ветер до 10 метров в секунду.
В ночь на 1 ноября похолодает до -2. Порывы ветра уменьшаться до 4 метров в секунду. Без осадков.
Первый день последнего месяца осени поприветствует омичей температурой +2…+7 градусов. Местами по области ожидают осадки в виде снега и дождя. Синоптики предупреждают о гололеде. Ветер поднимется до 12 метров в секунду. Аналогичная погода сохранится в ночь с 1 на 2 ноября.
А вот стартует неделя с небольшого похолодания -2…+3. Осадков не ожидают. Ветер до 12 метров в секунду.