Зима не близко. Ноябрь удивит омичей температурой

Первый день последнего месяца осени поприветствует омичей температурой +2…+7 градусов. Местами по области ожидают осадки в виде снега и дождя. Синоптики предупреждают о гололеде. Ветер поднимется до 12 метров в секунду. Аналогичная погода сохранится в ночь с 1 на 2 ноября.