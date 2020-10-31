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Posted 31 октября 2020,, 04:31

Published 31 октября 2020,, 04:31

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Зима не близко. Ноябрь удивит омичей температурой

31 октября 2020, 04:31
Необычно теплый октябрь передает эстафету последнему осеннему месяцу. Первые дни ноября будут непривычно теплыми. Прогноз погоды на ближайшее время от Обь-Иртышского УГМС.

По данным гидрометцентра, сегодня, 31 октября, в Омской области потеплеет до +7 градусов. Осадков не ожидается. Ветер до 10 метров в секунду.

В ночь на 1 ноября похолодает до -2. Порывы ветра уменьшаться до 4 метров в секунду. Без осадков.

Первый день последнего месяца осени поприветствует омичей температурой +2…+7 градусов. Местами по области ожидают осадки в виде снега и дождя. Синоптики предупреждают о гололеде. Ветер поднимется до 12 метров в секунду. Аналогичная погода сохранится в ночь с 1 на 2 ноября.

А вот стартует неделя с небольшого похолодания -2…+3. Осадков не ожидают. Ветер до 12 метров в секунду.

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