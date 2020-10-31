В Омске в 5,5 раз была превышена концентрация опасного вещества в воздухе

Сразу в нескольких округах Омска обнаружили опасное превышение хлорида водорода в атмосфере. Правда, было это 29 октября. Опубликовали сегодня на сайте Обь-Иртышского УГМС.