В Омске в 5,5 раз была превышена концентрация опасного вещества в воздухе

Posted 31 октября 2020,, 12:14
Published 31 октября 2020,, 12:14
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
По данным Обь-Иртышского УГМС, 29 октября наблюдения за качеством атмосферного воздуха проводились на 8 стационарных постах по всем городским округам. Результаты вызывают вопросы.
На территории Ленинского округа зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации хлорида водорода — 1,1 мг/м3. Норма — указана в том же источнике — составляет 0,2 мг/м3. Получается, в ЛАО превышение было в 5,5 раз.
Меньший, но все же опасный показатель зафиксирован в Октябрьском округе — 0,9 мг/м3. В Центральном — 0,6 мг/м3. Остальные показатели, судя по опубликованной информации, были допустимы.
Добавим, хлорид водорода может оказывать раздражающее действие на органы дыхания. Длительное воздействие вызывает разрушение эмали зубов. Острое отравление сопровождается охриплостью голоса, удушьем, кашлем. Так пишут в учебниках по химии.
Напомним, что сообщить о выбросах можно по телефонам горячей линии министерства природных ресурсов и экологии Омской области: 39-35-35 (с понедельника по пятницу в рабочее время), 37-80-21 и 8-923-685-5631 (круглосуточно), 790-730 (многоканальная линия).