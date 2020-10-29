Омская область оказалась среди лидеров по числу участников этнографического диктанта

Posted 29 октября 2020,, 06:12
Published 29 октября 2020,, 06:12
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Пройти испытание можно на официальном сайте. Оно включает 20 федеральных вопросов и 10 – региональных. На ответы есть 45 минут. В Омской области куратором стало Министерство региональной политики и массовых коммуникаций.
«В этом году диктант 5-й, юбилейный. Интерес растет с каждым годом. Мы начинали с 900 участников, в прошлом году их было 4800. В некоторых муниципальных районах сделали две площадки, чтобы вместить желающих. Наш регион – один из лидеров по числу участников, это все категории населения: от дошкольников до пенсионеров. Жаль, что в этом году очная часть уходит: это общение, перфомансы. Площадки старались сделать что-то интересное, привнести национально-культурный компонент. Думаю, в 2021 году вернемся к привычному формату», - рассказал первый замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Омской области Юрий Назаренко.
По его словам, правильные ответы опубликуют 16 ноября, а результаты объявят 12 декабря.