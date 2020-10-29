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Posted 29 октября 2020,, 06:12

Published 29 октября 2020,, 06:12

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Омская область оказалась среди лидеров по числу участников этнографического диктанта

29 октября 2020, 06:12
С 3 по 8 ноября омичи могут написать онлайн «Большой этнографический диктант». Подробности рассказали сегодня в Доме Журналистов.

Пройти испытание можно на официальном сайте. Оно включает 20 федеральных вопросов и 10 – региональных. На ответы есть 45 минут. В Омской области куратором стало Министерство региональной политики и массовых коммуникаций.

«В этом году диктант 5-й, юбилейный. Интерес растет с каждым годом. Мы начинали с 900 участников, в прошлом году их было 4800. В некоторых муниципальных районах сделали две площадки, чтобы вместить желающих. Наш регион – один из лидеров по числу участников, это все категории населения: от дошкольников до пенсионеров. Жаль, что в этом году очная часть уходит: это общение, перфомансы. Площадки старались сделать что-то интересное, привнести национально-культурный компонент. Думаю, в 2021 году вернемся к привычному формату», - рассказал первый замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Омской области Юрий Назаренко.

По его словам, правильные ответы опубликуют 16 ноября, а результаты объявят 12 декабря.

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