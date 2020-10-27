В Омске поселилась «Девочка-луна»

Posted 27 октября 2020,, 12:55
Published 27 октября 2020,, 12:55
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Граффити появилось в городе в финале фестиваля «Омский стрит-арт». Ранее в городе появились еще четыре масштабных граффити: сибирская природа у Юбилейного сквера, портрет Кондратия Белова на улице Ленина, граффити «Музыка Победы» в парке Победы, а также граффити «Ангел лета» на улице Транссибирской.
Граффити «Девочки-луны» отражает природу: в ее волосах виднеются ветки и листва деревьев, где свила гнездо огромная сова. Как рассказал автор граффити Иван Крячко порталу «Омскрегион», в пару ей задумывался «Мальчик-солнце», но места для него на городских домах пока не нашлось.