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Posted 27 октября 2020,, 12:55

Published 27 октября 2020,, 12:55

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В Омске поселилась «Девочка-луна»

27 октября 2020, 12:55
На Левобережье Омска появилось новое граффити: художник Иван Крячко «поселил» на стену дома по адресу 70 лет Октября 6/1 «Девочку-луну». Фотографиями нового арт-объекта поделились в пресс-службе регионального Минкульта.

Граффити появилось в городе в финале фестиваля «Омский стрит-арт». Ранее в городе появились еще четыре масштабных граффити: сибирская природа у Юбилейного сквера, портрет Кондратия Белова на улице Ленина, граффити «Музыка Победы» в парке Победы, а также граффити «Ангел лета» на улице Транссибирской.

Граффити «Девочки-луны» отражает природу: в ее волосах виднеются ветки и листва деревьев, где свила гнездо огромная сова. Как рассказал автор граффити Иван Крячко порталу «Омскрегион», в пару ей задумывался «Мальчик-солнце», но места для него на городских домах пока не нашлось.

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