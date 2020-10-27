В Омске поселилась «Девочка-луна»

Граффити «Девочки-луны» отражает природу: в ее волосах виднеются ветки и листва деревьев, где свила гнездо огромная сова. Как рассказал автор граффити Иван Крячко порталу «Омскрегион», в пару ей задумывался «Мальчик-солнце», но места для него на городских домах пока не нашлось.