Утверждены новые даты проведения Artificial Intelligence Journey

AI Journey — крупнейшая площадка для получения актуальной информации про ИИ и его применение в России и за рубежом. Мероприятие проводится Сбербанком совместно с ведущими российскими и зарубежными технологическими компаниями. В 2019 году конференция AI Journey проходила в офлайн-формате, привлекла более 150 спикеров — ведущих экспертов отрасли и вошла в топ-5 мировых DS-/AI-конференций.