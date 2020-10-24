В омском госпитале Минобороны лечатся гражданские

Первых пациентов начали принимать еще в июне. В реанимационном отделении 10 коек, заняты пока только 3. Это пациенты, входящие в группу риска. За их состоянием медики следят круглосуточно — в палатах установлены видеокамеры. Так передает «Омскрегион».