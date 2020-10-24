В омском госпитале Минобороны лечатся гражданские

Posted 24 октября 2020,, 07:24
Published 24 октября 2020,, 07:24
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
По данным информационного агентства, медучреждение работает на полную мощность. Реанимобиль привозит в военный госпиталь потенциальных ковид-больных, их осматривают в приемном отделении и назначают лечение.
Напомним, корпус построили всего за 57 суток, его площадь — свыше 5 тысяч квадратных метров. Сегодня все необходимое имеется: аппараты ИВЛ, КТ, УЗИ, рентген. Также есть запас лекарств.
Первых пациентов начали принимать еще в июне. В реанимационном отделении 10 коек, заняты пока только 3. Это пациенты, входящие в группу риска. За их состоянием медики следят круглосуточно — в палатах установлены видеокамеры. Так передает «Омскрегион».
В учреждении работают два инфекционных отделения, в каждом по 45 мест. Всего госпиталь может принять 100 пациентов.
«Поступают с инфекционными заболеваниями, в том числе с коронавирусной инфекцией. Сейчас у нас 100%-ная загрузка», — прокомментировал агентству начальник инфекционного отделения многофункционального медицинского центра Антон Соловьев.
С момента открытия госпиталя лечение прошли около 500 человек. В медперсонал входят 27 врачей, 45 санитаров и 57 медсестер.