Омский Союз журналистов возглавил Андрей Мотовилов

«Я благодарен своим коллегам за оказанное доверие. Как главный редактор областной газеты в течение последних пяти лет я был членом правления Союза журналистов, старался по мере возможности принимать активное участие в жизни организации, своими глазами увидел сильные и слабые стороны деятельности Союза и убедился в его необходимости для отрасли. Впереди предстоит большая серьезная работа. Надеюсь, что те мои коллеги, кто поддержал меня в выдвижении на пост председателя, будут помогать и в будущем реализовывать значимые для журналистского сообщества проекты», — отметил Андрей Мотовилов. Его кандидатуру поддержали.