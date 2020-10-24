Омский Союз журналистов возглавил Андрей Мотовилов

Posted 24 октября 2020,, 03:31
Published 24 октября 2020,, 03:31
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
23 октября состоялась 17-я отчетно-выборная конференция омского областного отделения Союза журналистов России. В конференции участвовали более 60 делегатов из числа представителей СМИ. Смешанный формат, продиктованный пандемией коронавируса, позволил онлайн присутствовать ветеранам журналистики, сообщается на официальном сайте омского отделения.
Участникам конференции предстояло избрать новых председателя и состав правления. Более 18 лет возглавляла Союз Татьяна Бессонова. Она не стала выдвигать свою кандидатуру, предложив в качестве претендента главного редактора «Омской правды».
«Я благодарен своим коллегам за оказанное доверие. Как главный редактор областной газеты в течение последних пяти лет я был членом правления Союза журналистов, старался по мере возможности принимать активное участие в жизни организации, своими глазами увидел сильные и слабые стороны деятельности Союза и убедился в его необходимости для отрасли. Впереди предстоит большая серьезная работа. Надеюсь, что те мои коллеги, кто поддержал меня в выдвижении на пост председателя, будут помогать и в будущем реализовывать значимые для журналистского сообщества проекты», — отметил Андрей Мотовилов. Его кандидатуру поддержали.
Также на конференции избрали и новый состав правления. В него вошли руководители федеральных и региональных СМИ, редакторы районных и корпоративных газет, ветераны журналистики. В 2021 году запланировали сосредоточить усилия на мероприятиях ко дню 150-летия омской печати.