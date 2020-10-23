Омичей приглашают поучаствовать в Большом этнографическом диктанте

В 2020 году испытание пройдет в пятый раз. Диктант, который позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, пройдет в формате онлайн с 3 по 8 ноября. Он привлекает внимание к вопросам межнационального мира и согласия.