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Posted 23 октября 2020,, 11:51

Published 23 октября 2020,, 11:51

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Омичей приглашают поучаствовать в Большом этнографическом диктанте

23 октября 2020, 11:51
В 2020 году испытание пройдет в пятый раз. Диктант, который позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, пройдет в формате онлайн с 3 по 8 ноября. Он привлекает внимание к вопросам межнационального мира и согласия.

Задания опубликуют на официальном сайте 3 ноября в 00:01 по московскому времени. Тест включает 20 вопросов общефедеральной части и 10 – региональной. Время выполнения – 45 минут, максимально можно получить 100 баллов.

Сразу же после завершения испытания выдается электронный сертификат участника. Также в этом году появилась возможность сразу узнать правильные ответы и получить историческую справку.

В период с 3 по 8 октября регионы организуют уникальные площадки, отражающие особенности своего субъекта. В Омской области координатором стало Министерство региональной политики и массовых коммуникаций. За три года акцию поддержали 6000 жителей региона.

Помимо официального ресурса, дополнительную информацию можно получить в группе «ВК» и на странице в Instagram.

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