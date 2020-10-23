Омичей приглашают поучаствовать в Большом этнографическом диктанте

Posted 23 октября 2020,, 11:51
Published 23 октября 2020,, 11:51
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Задания опубликуют на официальном сайте 3 ноября в 00:01 по московскому времени. Тест включает 20 вопросов общефедеральной части и 10 – региональной. Время выполнения – 45 минут, максимально можно получить 100 баллов.
Сразу же после завершения испытания выдается электронный сертификат участника. Также в этом году появилась возможность сразу узнать правильные ответы и получить историческую справку.
В период с 3 по 8 октября регионы организуют уникальные площадки, отражающие особенности своего субъекта. В Омской области координатором стало Министерство региональной политики и массовых коммуникаций. За три года акцию поддержали 6000 жителей региона.
Помимо официального ресурса, дополнительную информацию можно получить в группе «ВК» и на странице в Instagram.