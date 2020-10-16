СМИ сообщили об очередном учреждении в Омске, которое готовят под COVID-19

Город55 первым сообщил о возможном перепрофилировании стационара городского неонатального центра на улице Красных Зорь под коронавирусных больных. В Минздраве все отрицали, но в распоряжении редакции оказалась аудиозапись встречи сотрудников ГНЦ с главврачом центра Любовью Семиной, на которой человек с голосом, похожим на голос Семиной, прямо сообщил о перепрофилировании учреждения под COVID.