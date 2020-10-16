СМИ сообщили об очередном учреждении в Омске, которое готовят под COVID-19

Posted 16 октября 2020,, 13:46
Published 16 октября 2020,, 13:46
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Помывка в учреждении идет согласно графику, однако после ее окончания персонал больницы будет работать с пациентами, больными коронавирусом. По информации издания, главврач и сотрудники роддома № 5 за 36 часов пройдут переподготовку и будут допущены до больных.
Город55 первым сообщил о возможном перепрофилировании стационара городского неонатального центра на улице Красных Зорь под коронавирусных больных. В Минздраве все отрицали, но в распоряжении редакции оказалась аудиозапись встречи сотрудников ГНЦ с главврачом центра Любовью Семиной, на которой человек с голосом, похожим на голос Семиной, прямо сообщил о перепрофилировании учреждения под COVID.
Сегодня в сети появилась информация о том, что внимание регионального Минздрава переключилось на роддом № 2, но в ведомстве оперативно развеяли эти слухи. Тем временем работники роддома № 2 создали петицию к губернатору области Александру Буркову, чтобы тот повлиял на действия Минздрава.