Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 16 октября 2020,, 13:46

Published 16 октября 2020,, 13:46

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

СМИ сообщили об очередном учреждении в Омске, которое готовят под COVID-19

16 октября 2020, 13:46
В Омске под коронавирус могут отдать родильный дом № 5 на улице Рождественского. Как сообщают «Коммерческие вести» со ссылкой на осведомленные источники, учреждение закрыли на помывку, и после нее роддом поменяет свой формат.

Помывка в учреждении идет согласно графику, однако после ее окончания персонал больницы будет работать с пациентами, больными коронавирусом. По информации издания, главврач и сотрудники роддома № 5 за 36 часов пройдут переподготовку и будут допущены до больных.

Город55 первым сообщил о возможном перепрофилировании стационара городского неонатального центра на улице Красных Зорь под коронавирусных больных. В Минздраве все отрицали, но в распоряжении редакции оказалась аудиозапись встречи сотрудников ГНЦ с главврачом центра Любовью Семиной, на которой человек с голосом, похожим на голос Семиной, прямо сообщил о перепрофилировании учреждения под COVID.

Сегодня в сети появилась информация о том, что внимание регионального Минздрава переключилось на роддом № 2, но в ведомстве оперативно развеяли эти слухи. Тем временем работники роддома № 2 создали петицию к губернатору области Александру Буркову, чтобы тот повлиял на действия Минздрава.

Подпишитесь
Новогодние гуляния без шампанского. Где в Омске запретят продавать алкоголь
Сегодня, 02:48
Скачок перед Новым годом. Цена домашнего оливье в Омске составила больше 500 рублей
Сегодня, 06:42
27 тысяч квадратов под транспорт. На Левобережье Омска построят многоэтажные стоянки
Сегодня, 05:46
Есть заявление. Директор омской школы пошла в полицию из-за ссоры с участниками СВО
Сегодня, 07:35
Одну сосну защитили. В омских парках одобрили вырубку 250 аварийных деревьев
Сегодня, 05:31
В Омске для ремонта городских автобусов закупят запчасти на 35 млн
Сегодня, 03:15