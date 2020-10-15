Умерла первая исполнительница песни «Омские улицы» Инесса Дружинская

«14 октября 2020 года, в Покров день, на 90-м году жизни ушла от нас Инесса Иосифовна Дружинская. Всегда жизнерадостная, она не сомневалась, что поправится, что еще не один год сможет радовать нас своим замечательным голосом. Но судьба распорядилась по-другому! Неожиданно заболела (поставили пневмонию сначала, отчего умерла, пока неизвестно!), неожиданно и умерла», — написала омичка в комментариях к новости.