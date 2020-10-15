Умерла первая исполнительница песни «Омские улицы» Инесса Дружинская

Posted 15 октября 2020,, 09:03
Published 15 октября 2020,, 09:03
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Инесса Дружинская умерла накануне, 14 октября. Ей было 89 лет. Омичка Татьяна Мамакина в ответ на публикацию издания сообщила, что певица накануне смерти серьезно заболела.
«14 октября 2020 года, в Покров день, на 90-м году жизни ушла от нас Инесса Иосифовна Дружинская. Всегда жизнерадостная, она не сомневалась, что поправится, что еще не один год сможет радовать нас своим замечательным голосом. Но судьба распорядилась по-другому! Неожиданно заболела (поставили пневмонию сначала, отчего умерла, пока неизвестно!), неожиданно и умерла», — написала омичка в комментариях к новости.
Впервые песня «Омские улицы» прозвучала голосом Дружинской в 1961 году на концерте в сельскохозяйственном институте. Многие считают, что первой эту композицию исполнила основательница известного омского театра «Студия» Любовь Ермолаева, однако в ее исполнении песня лишь впервые прозвучала по радио.
Всю жизнь Инесса Дружинская занималась преподаванием и выступала на сцене. ЮНЕСКО присвоило исполнительнице звание заслуженного деятеля искусств ассоциации народов мира.